Das große Backen - Australien

Kunst auf Teig

sixxStaffel 5Folge 3vom 06.12.2025
Folge 3: Kunst auf Teig

64 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6

Es ist Brotwoche und noch 10 Kandidat:innen sind im Rennen. Eine schwierige schwedische Technik-Runde steht an, bei der sich so manche Bäcker:innen einen Wolf knoten. Den Abschluss bildet ein kleiner Ausflug ins Grüne. Wer kann den Wochenseig nach Hause holen?

