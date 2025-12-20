Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kleine Pasteten ganz groß

sixxStaffel 5Folge 8vom 20.12.2025
Folge 8: Kleine Pasteten ganz groß

61 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 6

In dieser Woche müssen die fünf verbliebenen Bäckerinnen und Bäcker im Wettbewerb um die besten Pasteten starke Nerven beweisen und nahezu magische Kräfte für ihre Showstopper entfalten. Wer backt sich in die nächste Runde und wer scheidet aus?

