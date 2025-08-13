Das große Backen
"Auf die Plätzchen, fertig, backt" - es geht wieder los! Zum 13. Mal werden im Backzelt die Öfen vorgeheizt und es stellt sich die jährliche Frage: Wer wird Deutschlands beste Hobbybäckerin oder Deutschlands bester Hobbybäcker? Und wer erfüllt sich den Traum vom goldenen Cupcake, 10.000 Euro und dem ersten eigenen Backbuch?
Es ist die spektakulärste Back-Show im deutschen Fernsehen: Bei "Das große Backen" treten zwölf talentierte Hobbybäcker:innen gegeneinander an. Sie alle hoffen auf 10.000 Euro und den Goldenen Cupcake. Wer gewinnt, darf außerdem ein eigenes Backbuch veröffentlichen.
Der Weg bis dahin ist kein Zuckerschlecken: In jeder Folge müssen sich die Kandidat:innen drei Aufgaben stellen und dabei handwerkliches Können, Kreativität und Nervenstärke beweisen. Auch ein gutes Zeitmanagement ist wichtig, denn jede Aufgabe ist in einer vorgegebenen Zeit zu erfüllen. Danach bewertet die Jury das Ergebnis nach Geschmack, Optik, Technik und Schwierigkeitsgrad und vergibt bis zu 20 Punkte. Am Ende der Folge muss der- oder diejenige mit den wenigsten Punkten die Sendung verlassen. Wer die höchste Punktzahl ergattert, wird "Bäcker:in der Woche" und bekommt die rote Schürze.
Im großen Finale von "Das große Backen" stehen die drei talentiertesten Hobbybäcker:innen Deutschlands vor den alles entscheidenden Aufgaben.
Sendetermine und Folgenübersicht: So siehst du alle Folgen von "Das große Backen" im TV und online im Stream als Wiederholung oder live
Die 13. Staffel von "Das große Backen" startet am 13. August 2025. Sie läuft jeden Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Stream auf Joyn. Acht Wochen lang darfst du zuschauen, wie traumhafte Torten, sündhaft leckeres Feingebäck und witzige Motto-Kreationen entstehen.
Das Sahnehäubchen: Mit Joyn PLUS+ kommst du ab der zweiten Folge bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in den Genuss der neuen Sendung.
Und wenn du mal eine Folge live im Fernsehen oder im Stream verpasst hast, kannst du sie dir jederzeit, überall und kostenlos in der Joyn-Mediathek anschauen.
Jury mit Know-how: Diese Back-Profis entscheiden, wer gewinnt
Die zwölf Kandidat:innen, die im TV-Back-Wettstreit teilnehmen, wurden bereits vor Sendungsbeginn sorgfältig ausgewählt. Nur die Bewerber:innen, die sich im Casting durchsetzen, dürfen ihre Kreationen der Jury von "Das große Backen" präsentieren. Ihre Mitglieder sind keine gewöhnlichen Backprofis, sondern die besten Patissiers, die Deutschland zu bieten hat.
Die Punkte vergeben in der 13. Staffel erneut Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Die Königin der Motivtorte und der mehrfache "Patissier des Jahres" stellen die Aufgaben, die die Hobbybäcker:innen meistern müssen. Und sie entscheiden darüber, wer sich ins Finale backt – und schließlich das Preisgeld und den heißbegehrten Goldenen Cupcake mit nach Hause nimmt.
Die Moderatorin von "Das große Backen"
Eine unverzichtbare Zutat der Erfolgs-Backshow ist ihre Moderatorin: In 2025 führt Enie van de Meiklokjes zum dreizehnten Mal durch "Das große Backen".
Auch wenn Fondant, Biskuitteig oder Buttercreme mal nicht gelingen, Enie moderiert charmant darüber hinweg. Sie bringt Farbe und gute Laune in die Backstube.