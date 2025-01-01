Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Folge 2

SAT.1Staffel 1Folge 2
Folge 2

Das große Backen

Folge 2: Folge 2

90 Min.Ab 6

Beim Lieblingsrezept geht es heute herzhaft zu: Die Kandidaten müssen köstliche Quiches und Tartes kreieren. Eine Blätterteig-Variation verlangt den Hobby-Backkünstlern hohes technisches Geschick ab, während sie sich unter dem Motto "Junggesellenabschied" in Sachen Deko und Kreativität so richtig austoben dürfen.

