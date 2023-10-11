Von herzhaften Überraschungen und doppelten GeschmackserlebnissenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 7: Von herzhaften Überraschungen und doppelten Geschmackserlebnissen
108 Min.Folge vom 11.10.2023Ab 6
Im Halbfinale müssen sich die Kandidat:innen ganz besonderen Aufgaben stellen: Sie sollen eine herzhafte Quiche und klassische niederländische Sirupwaffeln backen. Hier ist schnelle und präzise Arbeit gefragt. Außerdem gilt es, eine Torte herzustellen, welche in zwei Hälften zerschnitten und ausdekoriert wird. Dabei sind der Kreativität der Hobbybäcker:innen keine Grenzen gesetzt. Wer kann die Jury mit seinem Talent überzeugen und darf am Ende ins große Finale einziehen?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen