Das große Backen
Folge 3: Es wird frisch und fruchtig
106 Min.Folge vom 15.09.2019Ab 6
In der ersten Aufgabe sollen die verbliebenen acht Kandidaten mit einer "Obsttorte mit Baiser-Dekor" glänzen. Für die Technische Prüfung hat sich Betty etwas französisches überlegt: Eine "Charlotte". Die dritte Aufgabe fordert "Dekor im Anschnitt". Die zweistöckigen Tortenkreationen der Kandidaten werden von ihnen selbst angeschnitten, sodass sie eine Dekoration ins Innere der Torte verlagern, die trotzdem von außen sichtbar sein soll.
