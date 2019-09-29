Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von A bis Z und hoch hinaus

SAT.1Staffel 7Folge 5vom 29.09.2019
Folge 5: Von A bis Z und hoch hinaus

101 Min.Folge vom 29.09.2019Ab 6

Oldie but Goldie: In der ersten Aufgabe sollen die Hobbybäcker einen Klassiker neu gestalten: Omas Blechkuchen. In der Technischen Prüfung gilt es, nach festen Maßeinheiten einen Buchstaben zu backen. Die Aufgabe heißt "Letter Cake"! Die alles entscheidende Aufgabe des Tages trägt den Namen "Tierische Gravitiy Cakes". Die Teilnehmer sollen hier Gesetze brechen - nämlich die der Schwerkraft.

SAT.1
