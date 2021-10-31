Köstlicher Margaretenkuchen und die erste EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 1: Köstlicher Margaretenkuchen und die erste Entscheidung
106 Min.Folge vom 31.10.2021Ab 6
Zehn Hobbybäcker:innen haben sich der Herausforderung gestellt und beweisen in den kommenden Wochen ihr Backkönnen! In der ersten Aufgabe backen die Kandidat:innen ihre Lieblingsrezepte. Dabei ist ihnen frei überlassen, ob es eine süße oder herzhafte Kuchenkreation wird. Als Auftakt in der Technischen Prüfung hat sich Christian Hümbs für einen Kölner Kuchenklassiker entschieden: den "Margaretenkuchen". Das Highlight folgt zum Schluss mit der gebackenen Visitenkarte.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
