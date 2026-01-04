Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 55vom 04.01.2026
32 Min.Folge vom 04.01.2026

Es ist soweit: Die letzten Kandidatinnen und Kandidaten der ersten Runde hoffen auf einen Platz im Viertelfinale. Entsprechend aufgeregt sind Rachel, Mimi, Yasmin und Tom heute. Hochmotiviert geben sie ihr Bestes, um die Jury mit ihren Chiffon-Cakes zu überzeugen. Aber nur wer die zweite Aufgabe ebenfalls mit Bravour meistert, wird wirklich weiterkommen. Gebacken werden soll ein Künstlerkuchen, bei dem die vier Kids ihrer Kreativität freien Lauf lassen können! (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Bildquelle: ORF/BBC/Love Productions/George Kimm

