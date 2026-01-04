Das große Backen Kids - Englands jüngste Bäcker: Chiffon-Cakes und KünstlerkuchenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen Kids - Englands jüngste Bäcker
Folge 55: Das große Backen Kids - Englands jüngste Bäcker: Chiffon-Cakes und Künstlerkuchen
32 Min.Folge vom 04.01.2026
Es ist soweit: Die letzten Kandidatinnen und Kandidaten der ersten Runde hoffen auf einen Platz im Viertelfinale. Entsprechend aufgeregt sind Rachel, Mimi, Yasmin und Tom heute. Hochmotiviert geben sie ihr Bestes, um die Jury mit ihren Chiffon-Cakes zu überzeugen. Aber nur wer die zweite Aufgabe ebenfalls mit Bravour meistert, wird wirklich weiterkommen. Gebacken werden soll ein Künstlerkuchen, bei dem die vier Kids ihrer Kreativität freien Lauf lassen können! (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Bildquelle: ORF/BBC/Love Productions/George Kimm
