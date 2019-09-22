Ein kulinarischer Trip um die WeltJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 4: Ein kulinarischer Trip um die Welt
106 Min.Folge vom 22.09.2019Ab 6
Die erste Aufgabe hat es in sich: Der "Poke Cake" hat Löcher, die nach dem Backen in die Böden eingedrückt werden. Darin sollen sich gleichmäßig platziert schmackhafte Füllungen verbergen. Die Technische Prüfung führt die Hobbybäcker nach Japan. Christian Hümbs bestellt sich "Schwamm-Schnitten", ein Kuchen, der im Wasserbad gegart wird. In der finalen Aufgabe wagen sich die Kandidaten an 3D-Torten zum Thema "Bauwerke rund um die Welt".
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen