Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Backkunst der feinen englischen Art

SAT.1Staffel 8Folge 3vom 15.11.2020
Backkunst der feinen englischen Art

Backkunst der feinen englischen ArtJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 3: Backkunst der feinen englischen Art

105 Min.Folge vom 15.11.2020Ab 6

In dieser Woche geht es für unsere verbliebenen Hobbybäcker nach Großbritannien. Als Einstieg wird ein englischer Pie, ein bedeckter herzhafter Kuchen gebacken. Für die Technische Prüfung hat sich Betty etwas besonderes ausgedacht: ein Pop-Art Union Jack Cake, ein Kuchen mit "hidden Design" in Form der englischen Flagge. Danach heißt es für die Kandidaten in Aufgabe drei "Very British 3D" - eine 3D-Torte mit einem unverwechselbar britischen Motiv.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 12 Staffeln und Folgen