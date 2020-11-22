Kulinarische Reise in die Niederlande!Jetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 4: Kulinarische Reise in die Niederlande!
106 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 6
Goede Dach! In dieser Woche halten die Niederlande Einzug ins Backzelt. Aufgabe eins ist der holländische Klassiker par Excellence, der "Holländische Vlaai", ein Hefeteig mit Fruchtkompott. Bei der Technischen Prüfung gilt es "Tompouce", holländische Blätterteigschnitten mit einer Puddingcremefüllung, auf den Teller zu zaubern. Nach zwei schwierigen Teigen sollen die Hobbybäcker in der Highlightaufgabe zum Thema "süße Kunst" ein Gemälde von Vincent van Gogh nachgestalten.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen