Das große Promi-Büßen
Folge 1: Folge 1: Camp-Einzug der Promis & die erste Schlammschlacht
118 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 12
Das Büßen beginnt! Elf Promis stellen sich ihren größten öffentlichen Fehltritten. Olivia Jones appelliert in der "Runde der Schande" dabei mächtig an ihr Gewissen. Wie viel Reue zeigen die Promis? Wollen sie ihre Fauxpas wieder gutmachen? Oder waschen sie ihre Hände in Unschuld?
