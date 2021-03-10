Von runden Brotkränzen und kantigen TortenJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 4: Von runden Brotkränzen und kantigen Torten
116 Min.Folge vom 10.03.2021Ab 12
"Deftig", das ist das Einstiegs-Motto in dieser Woche. Die verbliebenen fünf Promi-Hobbybäcker sollen die Gaumen der Jury zur Abwechslung mit einem herzhaften Brotkranz entzücken. Bei der anschließenden Technischen Prüfung wird eine "Schokoladen-Salamirolle" aus jeder Menge Schokolade und Biskuit zur Aufgabe gestellt. "Mit Ecken und Kanten" lautet die Vorgabe in der finalen Runde. Ob Würfel, Trapez, Pyramide oder eine ganz individuelle Form - Hauptsache eckig!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Promibacken
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen