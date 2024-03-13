Viel Kreativität und Handwerkskunst im HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 5: Viel Kreativität und Handwerkskunst im Halbfinale
118 Min.Folge vom 13.03.2024
Das Halbfinale wird fluffig, knusprig und besonders cremig: Als erste Aufgabe wünschen sich Christian und Betty individuelle Bagel-Rezepturen mit besonderem Dip. Unter Zeitdruck versuchen sich die vier Halbfinalist:innen anschließend an Bettys "Knuspetalern". Bei dem ein oder anderen Gebäck kommt da die Frage nach einer Zahnzusatzversicherung auf. Außerdem sind bei kunstvoller Spritz-Dekoration die perfekte Cremekonsistenz und jede Menge Fingerspitzengefühl gefragt.
