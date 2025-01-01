Das Küstenrevier
Folge 12: Der Geist am Fenster
35 Min.Ab 12
Die Küstritzer Obdachlose Betty behauptet felsenfest, Zeugin eines Mordes zu sein. Doch als das angebliche Mordopfer den Beamten die Tür öffnet, zweifelt Kommissar Harry trotz allem nicht an Bettys Beobachtung. Benni und Jasmin nähern sich nach einem Streit wieder an, doch dann drängt die Tochter der Bürgermeisterin ihn dazu, Alkohol aus dem Boardway zu klauen.
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen