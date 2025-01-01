Das Küstenrevier
Folge 14: Ich like dich zu Tode
35 Min.Ab 12
Die Influencerin Küstenbabe wird während eines Live-Videos von einer Düne gestoßen und verunglückt schwer. Der Koch Robin Schlägel gerät in den Fokus der Ermittlung, da seit der negativen Kritik von Küstenbabe auf Social Media die Restaurantgäste ausbleiben. Doch auch der Manager und Partner des Starletts hat ein Motiv. Harry muss sich eingestehen, dass er noch nicht bereit für eine neue Beziehung ist und auch Tochter Hanna lässt ihren Ex Alex abblitzen, was ihm extrem missfällt.
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen