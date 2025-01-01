Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

Ich like dich zu Tode

SAT.1Staffel 1Folge 14
Ich like dich zu Tode

Ich like dich zu Tode

Das Küstenrevier

Folge 14: Ich like dich zu Tode

35 Min.Ab 12

Die Influencerin Küstenbabe wird während eines Live-Videos von einer Düne gestoßen und verunglückt schwer. Der Koch Robin Schlägel gerät in den Fokus der Ermittlung, da seit der negativen Kritik von Küstenbabe auf Social Media die Restaurantgäste ausbleiben. Doch auch der Manager und Partner des Starletts hat ein Motiv. Harry muss sich eingestehen, dass er noch nicht bereit für eine neue Beziehung ist und auch Tochter Hanna lässt ihren Ex Alex abblitzen, was ihm extrem missfällt.

