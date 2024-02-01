Das Küstenrevier
Folge 16: Wahnsinnig verliebt
35 Min.Folge vom 01.02.2024Ab 12
Als Jonas Heller seine Freundin bei der Arbeit in einer Tankstelle besuchen will, wird er Opfer eines Raubüberfalls. Angeschossen durch eine Armbrust kämpft er im Krankenhaus um sein Leben. Bei der Ermittlung wird schnell klar, dass es der Täter nicht auf die Tankstellenware, sondern gezielt auf Heller abgesehen hatte. Harry und Yassin ermitteln, warum der junge Mann sterben sollte. Nach dem Mord in der Ankerklause versucht Chrissy die bösen Geister zu vertreiben.
Das Küstenrevier
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen