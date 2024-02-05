Das Küstenrevier
Folge 18: Am Pranger
35 Min.Folge vom 05.02.2024Ab 12
Der Leiter des Jugendclubs "Küsti" Andreas Bensch wird verdächtigt, eine Minderjährige aufgefordert zu haben, ihm anzügliche Bilder zu schicken. Doch Bensch scheint mit den Bildern nichts zu tun zu haben. Als er zusammengeschlagen und gefesselt an einem Pfahl gefunden wird, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Küstenrevier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen