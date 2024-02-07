Es rappelt in der KisteJetzt kostenlos streamen
Das Küstenrevier
Folge 20: Es rappelt in der Kiste
35 Min.Folge vom 07.02.2024Ab 12
Die eifersüchtige Jasmin manipuliert Bennis Date mit Surfschülerin Merle, was zu einem Streit zwischen den beiden führt. Auf dem Revier müssen Harry, Ole und Tia den skurrilen Mord an dem Bestatter Bert Schmidt aufklären, dessen Leiche in einem seiner Särge versteckt wurde.
