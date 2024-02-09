Das Küstenrevier
Folge 22: Neben der Spur
35 Min.Folge vom 09.02.2024Ab 12
Eine Autofahrerin wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, da die Bremsen ihres Wagens versagt haben. Alles deutet darauf hin, dass im Auto auch ein Kind gesessen haben muss, das nun aber unauffindbar ist. Alex fühlt sich von der Bürgermeisterin für ihre Immobilienpläne ausgenutzt und schreckt nicht davor zurück, den konkurrierenden Investor Sato endgültig auszuschalten.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Pyjama Pictures GmbH
Enthält Produktplatzierungen