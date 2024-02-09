Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 22 vom 09.02.2024
Folge 22: Neben der Spur

35 Min. Ab 12

Eine Autofahrerin wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, da die Bremsen ihres Wagens versagt haben. Alles deutet darauf hin, dass im Auto auch ein Kind gesessen haben muss, das nun aber unauffindbar ist. Alex fühlt sich von der Bürgermeisterin für ihre Immobilienpläne ausgenutzt und schreckt nicht davor zurück, den konkurrierenden Investor Sato endgültig auszuschalten.

