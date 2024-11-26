Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 24vom 26.11.2024
Folge 24: Bum Bum Luca

35 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12

Auf dem Tennisplatz wird ein junger Spieler angegriffen und Kommissar Harry deckt auf, dass es im Verein alles andere als sportlich zugeht. Alex kommt seinem Plan ein Stück näher, anstelle von Sato als Investor in Natalies Großbauprojekt einzusteigen und auch mit Hanna läuft für ihn alles wie erhofft. Als er allerdings herausfindet, wie weit Hanna in ihrer Ermittlung im Fall Rostock ist, erkennt er, dass er mit dem Feuer spielt.

SAT.1
