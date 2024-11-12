Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 3vom 12.11.2024
Folge 3: Namaste, schöner Gigolo

35 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12

Im Küstenrevier gibt es einiges zu tun, als Yogalehrer Michael Kluge nach einem Angriff in Lebensgefahr schwebt. Harry unterstützt Tochter Hanna dabei herauszufinden, wer Benni die Schuld für den Brand in Rostock anheften will. Und auf der Eröffnungsfeier der Pension "Boardway" löst eine neue Frau plötzlich Gefühle beim Kommissar aus, mit denen er niemals gerechnet hätte.

