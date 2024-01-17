Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Küstenrevier

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 17.01.2024
35 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12

Der pensionierte Kommissar Thies Burger wird verdächtigt, eine Nachbarin in seiner Gartenlaube vergiftet zu haben. Die Kommissare Harry und Thomsen müssen gegen ihren ehemaligen Vorgesetzten ermitteln und stoßen auf einige Geheimnisse im Kleingartenverein. Während Hannas geheime Ermittlung im Fall Petersen nicht länger unentdeckt bleibt und sie sich damit in Gefahr bringt, kann Benni seiner neuen Heimat Küstritz dank eines Nebenjobs im Boardway endlich etwas Positives abgewinnen.

