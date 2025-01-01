Das Küstenrevier
Folge 6: Nach Hause, nach Hause
35 Min.Ab 12
In einem Küstritzer Seniorenheim verschwinden zwei demente Bewohner und geraten ins Visier der Polizei, da sie sich an einen Tatort verirrt haben. Haben die Senioren etwas mit dem Mord zu tun? Während Harry der Pensionsbesitzerin Nele hilft, ihr gestohlenes Weltmeisterboard wiederzufinden, lernen sich die beiden näher kennen. Schutzpolizeichef Ole ahnt, dass Harry und Hanna in einem geheimen Fall ermitteln und konfrontiert seinen besten Freund mit einem Beweis.
Genre:Soap, Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2024
