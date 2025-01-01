Das Märchen vom goldenen Adler
Sie war wie ein Märchen - Die Vierschanzentournee 2024/25. So unglaublich, so dramatisch, so wunderbar für die österreichischen Skispringer. Ein Märchen mit Happy End, mit Erfolgen - vielleicht für die Ewigkeit - und mit Schicksalen. Ein Märchen, das wir gerne weitererzählen. Das Märchen vom goldenen Adler. Österreichs Skispringer erreichen bei der Vierschanzentournee 11 von 12 möglichen Podestplätzen und brechen alle Rekorde. Daniel Tschofenig holt nach 10 Jahren den goldenen Adler wieder nach Österreich.
