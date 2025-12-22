Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Märchen vom goldenen Adler

Das Märchen vom goldenen Adler

ORF1Staffel 1Folge 2vom 22.12.2025
Das Märchen vom goldenen Adler

Das Märchen vom goldenen AdlerJetzt kostenlos streamen

Das Märchen vom goldenen Adler

Folge 2: Das Märchen vom goldenen Adler

46 Min.Folge vom 22.12.2025

Die Vierschanzentournee 2024/25 war für Österreichs Skispringer ein wahres Märchen: dramatisch, emotional und voller Erfolge. Mit elf von zwölf möglichen Podestplätzen brach das ÖSV-Team alle Rekorde – ein Triumph, der Geschichte schreibt. Daniel Tschofenig holte nach zehn Jahren den goldenen Adler zurück nach Österreich, und das gesamte Team überzeugte mit überragenden Leistungen. Ein Skisprung-Märchen, das von Rekorden, Emotionen und sportlicher Brillanz erzählt wird. Bildquelle:

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Märchen vom goldenen Adler
ORF1
Das Märchen vom goldenen Adler

Das Märchen vom goldenen Adler

Alle 1 Staffeln und Folgen