46 Min.Folge vom 22.12.2025
Die Vierschanzentournee 2024/25 war für Österreichs Skispringer ein wahres Märchen: dramatisch, emotional und voller Erfolge. Mit elf von zwölf möglichen Podestplätzen brach das ÖSV-Team alle Rekorde – ein Triumph, der Geschichte schreibt. Daniel Tschofenig holte nach zehn Jahren den goldenen Adler zurück nach Österreich, und das gesamte Team überzeugte mit überragenden Leistungen. Ein Skisprung-Märchen, das von Rekorden, Emotionen und sportlicher Brillanz erzählt wird. Bildquelle:
