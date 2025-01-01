Das Monster von Loch Ness: Neue Spuren
Mit einer neuen wissenschaftlichen Methode will Dr. Neil Gemmell endlich mit den Gerüchten um das Monster von Loch Ness aufräumen. Wasserproben werden auf DNA-Fragmente untersucht. Sollte sich also tatsächlich eine mysteriöse Spezies in dem dunklen See befinden, so wird ihre Identität dank dieser Technik enthüllt.
Genre:Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2019
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.