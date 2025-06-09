Das Narzissenfest 2025 - Die Blumenpracht aus dem AusseerlandJetzt kostenlos streamen
57 Min.Folge vom 09.06.2025
Das Narzissenfest verwandelt die Berg- und Seenlandschaft in ein farbenfrohes Blütenmeer. Kunstvolle Figuren aus wildwachsenden Sternnarzissen begeistern Besucherinnen und Besucher und zeigen die kreative Vielfalt der Region.
