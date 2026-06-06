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Das Narzissenfest 2024 - Die Blumenpracht aus dem Ausseerland

Das Narzissenfest 2026 - Die Blumenpracht aus dem Ausseerland

ORF2Staffel 1Folge 3vom 06.06.2026
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Das Narzissenfest 2024 - Die Blumenpracht aus dem Ausseerland

Folge 3: Das Narzissenfest 2026 - Die Blumenpracht aus dem Ausseerland

56 Min.Folge vom 06.06.2026

Das Ausseerland-Salzkammergut feiert heuer das 66. Narzissenfest, das größte Blumenfest Österreichs. Ende Mai zeigt das Traditionsfest die Region in voller Blütenpracht. Ein ORF-Steiermark-Team hält die schönsten Momente fest und fasst das Geschehen in einer österreichweiten TV-Dokumentation zusammen. Bildquelle: ORF/Narzissenfestverein/Stefanie Sima

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