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Das Narzissenfest 2024 - Die Blumenpracht aus dem Ausseerland
Folge 3: Das Narzissenfest 2026 - Die Blumenpracht aus dem Ausseerland
56 Min.Folge vom 06.06.2026
Das Ausseerland-Salzkammergut feiert heuer das 66. Narzissenfest, das größte Blumenfest Österreichs. Ende Mai zeigt das Traditionsfest die Region in voller Blütenpracht. Ein ORF-Steiermark-Team hält die schönsten Momente fest und fasst das Geschehen in einer österreichweiten TV-Dokumentation zusammen. Bildquelle: ORF/Narzissenfestverein/Stefanie Sima
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Das Narzissenfest 2024 - Die Blumenpracht aus dem Ausseerland
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