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Das Paradies daheim - Die schönsten Gärten Österreichs

Das Paradies daheim - Die schönsten Gärten Österreichs

ORF2Staffel 1Folge 3vom 25.05.2026
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Das Paradies daheim - Die schönsten Gärten Österreichs

Folge 3: Das Paradies daheim - Die schönsten Gärten Österreichs

45 Min.Folge vom 25.05.2026

Karl Ploberger präsentiert mit "Das Paradies daheim" bereits zum siebenten Mal die schönsten Gärten Österreichs. Der Pflanzenflüsterer meldet sich aus dem Barockgarten in Schloss Hof und zeigt in zehn Gartenportraits aus ganz Österreich die Vielfalt der grünen Oasen unseres Landes. Das Spektrum reicht von einem artenreichen Klimawandelgarten, einem romantischen Rosengarten bis hin zu einem nachhaltigen Naturgarten. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten

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