Das Paradies in der Ferne
Folge 1: Das Paradies in der Ferne. Dominica - Die Naturinsel in der Karibik
45 Min.Folge vom 06.06.2023
Karl Ploberger erkundet ein ganz besonderes Naturparadies. Dominica - der Geheimtipp unter den Inseln in der Karibik. Ein Land vulkanischen Ursprungs, üppig grün mit nebelverhangenen Bergen und einer tropischen Pflanzenwelt. Umrahmt von Sonne, Strand und Meer leben die Menschen hier die karibische Lebensfreude. Versteckt in dieser atemberaubenden Landschaft entdeckt Karl Ploberger viele tropische Gartenparadiese. Bildquelle: ORF/Ralph Huber-Blechinger
