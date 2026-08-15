Das Phänomen Rolling StonesJetzt kostenlos streamen
Das Phänomen Rolling Stones
Folge 1: Das Phänomen Rolling Stones
Mit Hits wie "Satisfaction", "Jumpin' Jack Flash" oder "Start Me Up" begeistern sie seit sechs Jahrzehnten Menschen über Generationen hinweg und gelten daher nicht umsonst als die größte Rockband aller Zeiten: Die Rolling Stones. Doch was macht ihre Musik und ihren Erfolg aus? Wie lässt sich das Phänomen Rolling Stones beschreiben? Das Regie- und Produzentenduo Rudi Dolezal und Hannes Rossacher versucht in dieser Dokumentation Antworten darauf zu geben. Neben den Bandmitgliedern kommen dabei auch zahlreiche langjährige Wegbegleiter wie Bob Geldof, Kris Kristofferson, Marianne Faithfull, Biograf David Dalton sowie der Vater von Mick Jagger zu Wort und zeichnen ein vielschichtiges Bild der britischen Rocklegenden. Bildquelle: ORF/DoRo
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