Das Rohstoff-Dilemma
Europa will klimaneutral werden – mit Technologien wie Elektroautos, Windkraft und Solarenergie. Der „Green Deal“ verspricht einen sauberen Wandel: weiterleben wie bisher, nur ohne Abgase und mit günstigem Strom aus Sonne und Wind. Doch der grüne Fortschritt hat seinen Preis. Für die nötigen Technologien werden enorme Mengen an Rohstoffen und Seltenen Erden benötigt. Europa plant daher neue Bergwerke, um die Metalle zu fördern, ohne die Smartphones, E-Autos oder Drohnen nicht mehr herstellbar sind.
