ORF2Staffel 1Folge 1vom 22.11.2025
Folge 1: Das Rohstoff-Dilemma

75 Min.Folge vom 22.11.2025

Europa will klimaneutral werden – mit Technologien wie Elektroautos, Windkraft und Solarenergie. Der „Green Deal“ verspricht einen sauberen Wandel: weiterleben wie bisher, nur ohne Abgase und mit günstigem Strom aus Sonne und Wind. Doch der grüne Fortschritt hat seinen Preis. Für die nötigen Technologien werden enorme Mengen an Rohstoffen und Seltenen Erden benötigt. Europa plant daher neue Bergwerke, um die Metalle zu fördern, ohne die Smartphones, E-Autos oder Drohnen nicht mehr herstellbar sind. Bildquelle: APA-Images / imageBROKER / Rupert Oberhäuse | ORF/Dor Film/Dor Film West/

ORF2
