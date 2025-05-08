Deutsch-Österreichische gegen Südosteuropäische SpeisenJetzt kostenlos streamen
Das Schnäppchen-Menü - Drei Gänge, fertig, los!
Folge 56: Deutsch-Österreichische gegen Südosteuropäische Speisen
45 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12
Spitzenkoch Ali Güngörmüsr sucht das beste "Schnäppchen-Menü": Wie kocht man mit beschränktem Budget abwechslungsreich und lecker? Diese Frage stellt der Spitzenkoch seinen Kandidat:innen. Zwei kulinarisch unterschiedliche Teams treten gegeneinander an, um das beste Drei-Gänge-Menü mit einem Budget von nur 20 Euro zu kochen. Anschließend bewertet Ali Güngörmüs die Gerichte. Wer kann den TV-Koch überzeugen und geht mit einem Preisgeld von 500 Euro nach Hause?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Schnäppchen-Menü - Drei Gänge, fertig, los!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Just Friends Productions GmbH