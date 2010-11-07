Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

In den Sümpfen Brasiliens

DMAXFolge vom 07.11.2010
In den Sümpfen Brasiliens

In den Sümpfen BrasiliensJetzt kostenlos streamen

Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

Folge vom 07.11.2010: In den Sümpfen Brasiliens

44 Min.Folge vom 07.11.2010Ab 12

Im Herzen von Brasilien liegt eines der größten Feuchtgebiete der Erde. Das Pantanal ist fast zehn Mal so groß wie die amerikanischen Everglades und bis dato kaum erschlossen. Inmitten dieser riesigen Sumpflandschaft startet das Survival-Duo seinen jüngsten Überlebens-Trip: Ausgerüstet mit einer Machete, einer leeren Wasserflasche, einem Magnesiumstab zum Feuer machen und etwas Nähzeug, halten die beiden Wildlife-Enthusiasten Ausschau nach einem trockenen Schlafplatz für die Nacht, denn im knietiefen Wasser wimmelt es nur so von Alligatoren und Giftschlangen.

Alle verfügbaren Folgen