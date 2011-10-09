Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 09.10.2011: In der Steppe Afrikas
45 Min.Folge vom 09.10.2011Ab 6
In unseren Breitengraden zeigt der eigene Schatten um die Mittagszeit gen Norden, auf der Südhalbkugel verhält es sich genau umgekehrt. Deshalb ist es für Dave und Cody auch in Afrika kein Problem, die Himmelsrichtung, in die sie marschieren müssen, anhand des Sonnenstandes zu bestimmen. In der tiefsten Savanne ohne Waffen oder sonstige Ausrüstung am Leben zu bleiben, ist dagegen weitaus problematischer. Umringt von Raubkatzen und Reptilien fühlen sich die Survival-Kumpane in der Wildnis wie Lebendfutter und haben das beunruhigende Gefühl, dass sich die Raubtiere der Region schon die Zähne wetzen. Doch das Löwen-Rudel ganz in der Nähe ist viel zu träge, um bei über 40 Grad im Schatten auf die Jagd zu gehen.
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.