Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 24.08.2015: Mörderischer Canyon
44 Min.Folge vom 24.08.2015
Die spektakulären Canyons in der Wüste Utahs zählen zu den extremsten Landschaften Nordamerikas. Auf einer Fläche von 12 000 Quadratkilometern gibt es so gut wie keine Straßen, außerdem droht dort Gefahr durch Raubkatzen, Klapperschlangen und giftige Skorpione. Normalbürger hätten kaum eine Überlebenschance, doch Matt Graham und sein Kompagnon Joe Teti sind ausgewiesene Survival-Profis und kennen sich mit schwierigem Terrain bestens aus. Das Duo kämpft sich in dieser Folge durch steile Felsschluchten zurück in die Zivilisation.
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.