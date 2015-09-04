In den Bergen Wyomings Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 04.09.2015: In den Bergen Wyomings Teil 1
44 Min.Folge vom 04.09.2015Ab 6
Jäger und Sammler trifft US-Army-Veteran: Matt Graham und Joe Teti verfolgen beim Überlebenskampf höchst unterschiedliche Strategien. Während ersterer in der Wildnis den Einklang mit der Natur sucht, verlässt sich Ex-Marine Joe auf Taktiken, die er beim Militär gelernt hat, und kämpft sich buchstäblich seinen Weg frei. Bei eisigen Minustemperaturen werden gegensätzliche Weltanschauungen aber schnell zur Nebensache. Wenn sie in den Rocky Mountains nicht erfrieren wollen, müssen die Outdoor-Profis als Team funktionieren.
