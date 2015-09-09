Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

Unter der Sonne Namibias

DMAXFolge vom 09.09.2015
Unter der Sonne Namibias

Unter der Sonne NamibiasJetzt kostenlos streamen

Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

Folge vom 09.09.2015: Unter der Sonne Namibias

44 Min.Folge vom 09.09.2015Ab 12

Ein ausgetrocknetes Flussbett und elf verschiedene Arten von Giftschlangen: In dieser Folge kämpfen sich Matt Graham und sein Partner Joe Teti durch die Wüste Namibias in Südwestafrika. Kaum ein Landstrich weltweit ist so dünn besiedelt wie dieser, und das ist wenig verwunderlich, denn dort herrschen Temperaturen über 45 Grad. Die Hitze ist mörderisch, schattige Plätze sind Mangelware. Deshalb drohen die beiden Survival-Profis zu dehydrieren. Die Suche nach sauberem Trinkwasser hat daher in der Wildnis oberste Priorität.

Alle verfügbaren Folgen