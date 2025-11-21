Das Traumhotel - MaledivenJetzt kostenlos streamen
Das Traumhotel
Folge 37: Das Traumhotel - Malediven
Inmitten der traumhaften Kulisse der Malediven versuchen Hotelmanager Markus und Leonie Winter auch dieses Mal, ihren Gästen den Urlaub zu versüßen. Stars wie Helmut Zierl, Susanne Uhlen, Francis Fulton-Smith und Angela Roy sorgen für reichlich Wirbel im sonnigen Ferienparadies. Hotelier Markus Winter reist auf die Malediven, um seiner Tochter Leonie, inzwischen selbst Leiterin eines Luxusresorts, einen Besuch abzustatten. Doch anstatt ein paar ruhige Tage zu genießen, kümmern sich die Winters vornehmlich um das Wohl der Urlaubsgäste: Manager Alexander Weigend ist über alle Maßen empört, als er am Flughafen einen falschen Koffer ausgehändigt bekommt. Im vertauschten Gepäck findet er jedoch das Tagebuch der Besitzerin, das ihn sofort in seinen Bann zieht. Markus trifft indes auf seine einstige Jugendliebe Eva, die zusammen mit ihrer Tochter Nikola im Hotel urlaubt. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Anna Hausburg (Leonie Winter) Helmut Zierl (Alexander Weigend) Angela Roy (Sandra Bohland) Susanne Uhlen (Eva Ruhland) Francis Fulton-Smith (Stefan Färber) Mirjam Weichselbraun (Greta Junghans) Sylta Fee Wegmann (Nikola Ruhland) Hanna Höppner (Lena Färber) u.a. Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Susanne Freund, Hilly Martinek, Krystian Martinek Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Michael Hofmann de Boer Bildquelle: ORF/Lisa Film/Oliver Roth
