Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Traumhotel

Das Traumhotel - Malediven

ORF2Staffel 1Folge 37vom 21.11.2025
Das Traumhotel - Malediven

Das Traumhotel - MaledivenJetzt kostenlos streamen

Das Traumhotel

Folge 37: Das Traumhotel - Malediven

90 Min.Folge vom 21.11.2025

Inmitten der traumhaften Kulisse der Malediven versuchen Hotelmanager Markus und Leonie Winter auch dieses Mal, ihren Gästen den Urlaub zu versüßen. Stars wie Helmut Zierl, Susanne Uhlen, Francis Fulton-Smith und Angela Roy sorgen für reichlich Wirbel im sonnigen Ferienparadies. Hotelier Markus Winter reist auf die Malediven, um seiner Tochter Leonie, inzwischen selbst Leiterin eines Luxusresorts, einen Besuch abzustatten. Doch anstatt ein paar ruhige Tage zu genießen, kümmern sich die Winters vornehmlich um das Wohl der Urlaubsgäste: Manager Alexander Weigend ist über alle Maßen empört, als er am Flughafen einen falschen Koffer ausgehändigt bekommt. Im vertauschten Gepäck findet er jedoch das Tagebuch der Besitzerin, das ihn sofort in seinen Bann zieht. Markus trifft indes auf seine einstige Jugendliebe Eva, die zusammen mit ihrer Tochter Nikola im Hotel urlaubt. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Anna Hausburg (Leonie Winter) Helmut Zierl (Alexander Weigend) Angela Roy (Sandra Bohland) Susanne Uhlen (Eva Ruhland) Francis Fulton-Smith (Stefan Färber) Mirjam Weichselbraun (Greta Junghans) Sylta Fee Wegmann (Nikola Ruhland) Hanna Höppner (Lena Färber) u.a. Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Susanne Freund, Hilly Martinek, Krystian Martinek Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Michael Hofmann de Boer Bildquelle: ORF/Lisa Film/Oliver Roth

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Traumhotel
ORF2
Das Traumhotel

Das Traumhotel

Alle 1 Staffeln und Folgen