Das Traumhotel
Folge 31: Das Traumhotel - China
Mit viel Engagement bereitet Markus Winter in seinem Hotel in Peking eine multikulturelle Traumhochzeit vor. Doch das große Fest droht zu scheitern. Denn Anna, die junge Braut, hat ihren Vater Karl zwar nach China eingeladen, die geplante Hochzeit mit ihrem chinesischen Verlobten bislang aber verschwiegen. Als die Bombe schließlich platzt, ist der Schock für Karl groß und die Situation scheint außer Kontrolle zu geraten. Ein Fall für Markus, der alle Hände voll zu tun hat, dem jungen Glück auf die Sprünge zu helfen. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Peter Weck (Karl Brand) Simone Hanselmann (Anna Brand) Bian Yuan (David Wang) Christian Wolff (Thomas Ritter) Gaby Dohm (Loretta Jung) Miriam Morgenstern (Leonie Winter) Kristian Erik Kiehling (Fabian Boehme) u.a. Regie: Otto W. Retzer Bildquelle: ORF/LISA-Film/Oliver Roth
