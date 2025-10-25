Das Traumhotel - Sri LankaJetzt kostenlos streamen
Das Traumhotel
Folge 34: Das Traumhotel - Sri Lanka
Wie kein anderer versteht Hotelmanager Markus Winter die Nöte seiner Gäste und versucht, ihrem Glück auf die Sprünge zu helfen. Schauplatz diesmal: das vor Sinnlichkeit und Exotik pulsierende Sri Lanka. Ein riesiges Aufgebot an österreichischen Darstellern und Darstellerinnen versüßt die aufkeimende Urlaubsstimmung. Ein besonderer Fall von Hochstapelei beschäftigt Hotelmanager Markus Winter, kaum ist er im Luxusresort Sri Lanka eingetroffen. Die neue Aushilfe Lara stellt sich trotz bester Referenzen verdächtig ungeschickt an. Tatsächlich hat sie ihre Bewerbungsunterlagen gefälscht, um vor Ort Ausschau nach ihrer Familie zu halten. Seit ihrer Kindheit hat sich der Kontakt verloren. Aber nicht nur Lara, auch der spendable Millionär Gregor Pohlmann scheint seine Großzügigkeit auf Luftschlössern aufzubauen. Besetzung: Christian Kohlund (Markus Winter) Miguel Herz-Kestranek (Thilo Krüger) Yvonne Schönherr (Lara Grothe) Jenny Jürgens (Monika Golz) Bernhard Bettermann (Leon Groß) Saskia Valencia (Nadja Bülow) Karl Fischer (Gregor Pohlmann) Florian Fitz (Simon Kern) Denise Zich (Nora Krüger) Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Hans Mühe u. Ulrike Mühe Bildquelle: ORF/Lisa Film/Oliver Roth
