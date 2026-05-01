Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 7: Geheimnisse der Psyche
41 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
Trotz jahrhundertelangem Studium durch die Wissenschaft - das menschliche Gehirn ist nach wie vor unergründlich. Die heutige Folge geht der Macht des Gehirns und der Psyche auf den Grund.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy