Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 8: Übermenschliche Kräfte
41 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
Wenn der Überlebensinstinkt greift, entwickelt unsere Spezies zuweilen übermenschliche Kräfte. Wie erklärt sich diese plötzliche Mobilisierung ungeahnten Potentials?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy