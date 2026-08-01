Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 1: Mysteriöse Mumien
41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Im Jahr 1923 öffnet der Archäologe Howard Carter mit seinem Team die Grabstätte des altägyptischen Königs Tutanchamun und bestaunt die perfekt erhaltene Mumie und die beigelegten Schätze. Doch als insgesamt sieben Mitglieder des Archäologen-Teams nach der Öffnung unter seltsamen Umständen ums Leben kommen, wächst die Furcht vor einem grausamen Fluch.
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy