Die Psyche von VerbrechernJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 6: Die Psyche von Verbrechern
41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Kriminalpsychologen wollen die Psyche von Verbrechern verstehen, sie berechenbar machen. Doch wird es jemals gelingen, die Motivation für Mord, Vergewaltigung und Folter zu verstehen oder bleibt das Hirn eines Schwerverbrechers ein ewiges Mysterium?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy