Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 15vom 15.02.2026
Folge 15: Geschichten aus dem Jenseits

Gräber, Mausoleen oder Krematorien: Seit Jahrtausenden werden Verstorbene je nach kulturellem Hintergrund beigesetzt und betrauert. William Shatner geht der Frage auf den Grund, ob Tote für die Ewigkeit konserviert werden - oder gar in die Welt der Lebenden zurückkehren - können.

