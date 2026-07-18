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Das Unerklärliche mit William Shatner

Tiefgründige Geheimnisse

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 40vom 18.07.2026
Tiefgründige Geheimnisse

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 40: Tiefgründige Geheimnisse

41 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12

Die Menschheit schickt Satelliten ins Weltall und U-Boote auf den Meeresgrund, doch der Boden unter der Erdoberfläche steckt noch immer voller Geheimnissen. Welche Informationen liegen tief unter den Gesteinsschichten verborgen?

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